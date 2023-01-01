Acura, merkezi Kuzey Amerika'da bulunan Japon otomobil üreticisi Honda'nın lüks ve performans bölümüdür. Marka, 27 Mart 1986'da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da lüks ve performanslı otomobilleri pazarlayarak piyasaya sürüldü.

Web Sitesi: acura.com

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