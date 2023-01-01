Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, genellikle Porsche olarak kısaltılır, merkezi Stuttgart, Baden-Württemberg, Almanya'da bulunan, yüksek performanslı spor otomobiller, SUV'ler ve sedanlar konusunda uzmanlaşmış bir Alman otomobil üreticisidir.

Web Sitesi: porsche.com

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