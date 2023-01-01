Puma markalı Puma SE, merkezi Herzogenaurach, Bavyera, Almanya'da bulunan, atletik ve gündelik ayakkabılar, giysiler ve aksesuarlar tasarlayan ve üreten çok uluslu bir Alman şirketidir. Puma dünyanın üçüncü büyük spor giyim üreticisidir.

Web Sitesi: puma.com

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