Mango adıyla faaliyet gösteren Punto Fa, S.L., Isak Andic ve Nahman Andic kardeşler tarafından Barselona, ​​İspanya'da kurulmuş bir İspanyol giyim tasarımı ve üretim şirketidir. Mango, kadın ve erkek giyim ve aksesuarlarını tasarlayan, üreten ve pazarlayan, uluslararası üne sahip çok uluslu bir şirkettir.

Web Sitesi: shop.mango.com

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