Pull&Bear, 1991 yılında Galiçya'nın Narón (A Coruña) şehrinde kurulmuş bir İspanyol giyim ve aksesuar perakendecisidir.

Web Sitesi: pullandbear.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PULL&BEAR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.