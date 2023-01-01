Supreme, Nisan 1994'te New York'ta kurulan bir Amerikan giyim ve kaykay yaşam tarzı markasıdır. Marka, kaykay ve hip hop kültürlerini ve genel olarak gençlik kültürünü hedef almaktadır. Marka kıyafet ve aksesuar üretiminin yanı sıra kaykay da üretiyor.

Web Sitesi: supremenewyork.com

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