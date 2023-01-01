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Funko

Funko

funko.com

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Funko Inc., lisanslı ve sınırlı popüler kültür koleksiyon parçaları üreten, en çok lisanslı vinil heykelcikleri ve bobblehead'leriyle tanınan bir Amerikan şirketidir. Ayrıca şirket lisanslı peluş, aksiyon figürleri, giyim, aksesuar ve oyunlar da üretmektedir.

Web Sitesi: funko.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Funko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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