Funko Inc., lisanslı ve sınırlı popüler kültür koleksiyon parçaları üreten, en çok lisanslı vinil heykelcikleri ve bobblehead'leriyle tanınan bir Amerikan şirketidir. Ayrıca şirket lisanslı peluş, aksiyon figürleri, giyim, aksesuar ve oyunlar da üretmektedir.

Web Sitesi: funko.com

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