GEDmatch, genetik şecere araştırmaları için oluşturulmuş ücretsiz bir DNA sitesi sunar. Otozomal DNA verilerinin yer aldığı küresel bir veri tabanı ve eşsiz faydayla, bu verileri erişilebilir ve etkili hale getiriyoruz.

Web Sitesi: gedmatch.com

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