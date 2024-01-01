MyDash
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Web Sitesi: mydash.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MyDash çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
DASH IS A LIGHTWEIGHT, FULL-SERVICE DASHBOARDING BUSINESS HELPING TOP ORGANIZATIONS MAKE FASTER DECISIONS BY MAKING CRITICAL DATA MORE ACCESSIBLE THAN EVER. Free Dashboard, Connectors & Visualization Business Intelligence is essential, and expensive. But it doesn't have to be. We've built a tool, major platform connectors, and a best-in-class visualization library. Our service, the only thing we get paid for, is setting it up for our partners. Our mission: soft costs and subscriptions shouldn't prevent leaders from making good business decisions.
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Web Sitesi: mydash.ai
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