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Gartner delivers technology research to global technology business leaders to make informed decisions on key initiatives.

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