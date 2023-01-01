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Klipfolio

Klipfolio

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: klipfolio.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Klipfolio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.

Web Sitesi: klipfolio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Klipfolio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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