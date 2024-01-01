Logiblox
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Web Sitesi: logiblox.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Logiblox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Instant Analytics. Self-Service Business Intelligence. Advanced Analytics. No coding required. Unlock data value: get insights, predict better and achieve optimization. Templates and connectors available. Create your own analytics solutions in minutes with data automation, cleansing, visualization and insights-to-actions. Flexible and modular according to your custom process needs.
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Web Sitesi: logiblox.com
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