Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşteri içgörüleri ve kişisel görevler için başvurulacak merkez olan Glances, müşterilerinizin tüm uygulamalarını entegre eder ve ihtiyaç duydukları verilerin gerçek zamanlı olarak basitleştirilmiş bir görünümünü sağlar; kodlamaya gerek yoktur. İstediğiniz zaman kullanılabilecek, zaman kazandıran eylemleri içerir.

Web Sitesi: glances.com

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