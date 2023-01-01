Spresso
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Web Sitesi: spresso.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Spresso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Spresso modular SaaS solutions, built by retailers in response to real-world challenges around pricing, data privacy, customer LTV and churn. Spresso insights unlock the profit in your data by leveraging machine learning, advanced analytics, and AI
Web Sitesi: spresso.com
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