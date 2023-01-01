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Spresso

Spresso

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Web Sitesi: spresso.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Spresso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Spresso modular SaaS solutions, built by retailers in response to real-world challenges around pricing, data privacy, customer LTV and churn. Spresso insights unlock the profit in your data by leveraging machine learning, advanced analytics, and AI

Web Sitesi: spresso.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spresso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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BlueSnap

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Quoter

quoter.com

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DigiFabster

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CRADL.AI

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