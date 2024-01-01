NextBrain AI

NextBrain AI

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Web Sitesi: nextbrain.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NextBrain AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

NextBrain AI, verileri seven herkes için Kodsuz Makine Öğrenimi platformudur. Gelişmiş veri analitiği. Veri analistlerinin Makine Öğrenimi tekniklerine kolayca erişmesine ve veri bilimcilerinin karşılaştıkları sorunları otomatikleştirip daha hızlı çözümler sunmalarına yardımcı olan web tabanlı ve Google E-Tablolar platformudur. İşletmelerin yalnızca gerçekten önemli olana odaklanmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olun!
Kategoriler:
Business
Machine Learning Software

Web Sitesi: nextbrain.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, NextBrain AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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