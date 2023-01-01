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Kaggle

Kaggle

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Web Sitesi: kaggle.com

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Google LLC'nin bir yan kuruluşu olan Kaggle, veri bilimcileri ve makine öğrenimi uygulayıcılarından oluşan çevrimiçi bir topluluktur. Kaggle, kullanıcıların veri kümelerini bulmasına ve yayınlamasına, web tabanlı bir veri bilimi ortamında modeller keşfetmesine ve oluşturmasına, diğer veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendisleriyle birlikte çalışmasına ve veri bilimi zorluklarını çözmek için yarışmalara katılmasına olanak tanır. Kaggle, 2010 yılında makine öğrenimi yarışmaları sunarak işe başladı ve artık halka açık bir veri platformu, veri bilimi için bulut tabanlı bir çalışma tezgahı ve Yapay Zeka eğitimi de sunuyor. Kilit personeli Anthony Goldbloom ve Jeremy Howard'dı. Nicholas Gruen, yerine Max Levchin'in geçtiği kurucu başkandı. 2011 yılında şirkete 25 milyon dolar değerinde özsermaye sağlandı. 8 Mart 2017'de Google, Kaggle'ı satın alacağını duyurdu.

Web Sitesi: kaggle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kaggle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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