WebCatalog
MAPRO

MAPRO

mapro.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MAPRO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomasyon bizim en büyük sırrımızdır. MAPRO - Mülk Yönetimi Entegrasyonları ile gerçekten önemli olana, misafirlerinizin memnuniyetine ve mutluluğuna odaklanabilirsiniz.

Web Sitesi: mapro.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MAPRO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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