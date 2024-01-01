NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

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Web Sitesi: ngc.nvidia.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

NGC, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve araştırmacıların çözümler oluşturmaya, içgörü toplamaya ve sunmaya odaklanabilmeleri için tüm tesisatla ilgilenen derin öğrenme, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU için optimize edilmiş yazılımların merkezidir. iş değeri
Kategoriler:
Software Development
Machine Learning Software

Web Sitesi: ngc.nvidia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NVIDIA NGC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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