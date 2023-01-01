Activeloop

Deep Lake, Derin Öğrenme için Veri Gölü Bilgisayar görüşü için optimize edilmiş veri altyapısı. Deep Lake, PyTorch için en hızlı veri yükleyicidir.

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