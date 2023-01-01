WebCatalog
Activeloop

Activeloop

app.activeloop.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Activeloop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Deep Lake, Derin Öğrenme için Veri Gölü Bilgisayar görüşü için optimize edilmiş veri altyapısı. Deep Lake, PyTorch için en hızlı veri yükleyicidir.

Web Sitesi: activeloop.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Activeloop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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