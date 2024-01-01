Çeşitli sektörlerdeki işletmelerin, vizyon yapay zeka modellerini eğitmek için yüksek kaliteli veriler elde etme zorluğunun üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz. Çözümümüz, müşterilerin geniş ölçekte çeşitli veri kümelerini kolayca oluşturmasına olanak tanıyan sentetik veriler üretir. Müşteriler, sentetik AIdata Enterprise'dan yararlanarak önemli miktarda maliyet azaltma, gizlilik ve mevzuata uygunluk dahil olmak üzere birçok avantaj elde edebilir ve AI ürünlerini pazara daha hızlı sunabilir. Günümüzün rekabetçi pazarında yapay zeka modellerinin doğruluğu çok önemli bir rol oynuyor. Sentetik verilerden yararlanmak, bu modellerin doğruluğunu artırabilir ve rekabette öne geçmek isteyen işletmelerin dikkate alması gereken çok önemli bir faktör haline gelir. Sentetik veriler, modern derin öğrenmede, özellikle de bilgisayarla görmede yükselişte olan en umut verici tekniklerden biridir. sentetik AIdata, Startup'lar için Microsoft tarafından desteklenir ve NVIDIA Inception programının bir parçasıdır.

Web Sitesi: syntheticaidata.com

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