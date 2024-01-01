KopiKat

KopiKat

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KopiKat, ağ mimarisini değiştirmeden yapay zeka modelinin doğruluğunu artıran, devrim niteliğinde, üretken bir veri artırma aracıdır. KopiKat, tüm önemli veri açıklamalarını korurken orijinal görüntülerin yeni kopyalarını oluşturarak standart veri artırma yaklaşımlarını genişletiyor. Sonuç, geleneksel veri artırma teknikleriyle oluşturulanların kalitesini ve çeşitliliğini aşan, zenginleştirilmiş bir modeldir.
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: kopikat.co

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