K2View

K2View

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: k2view.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde K2View çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin güvenilir, bütünsel ve gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar. Bu tek platform, Müşteri 360, test verileri yönetimi, veri gizliliği, buluta geçiş, eski uygulama modernizasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunu harekete geçirerek iş sonuçlarını diğer alternatiflere göre yarıdan daha kısa sürede ve yarı maliyetle sunar. . K2view Veri Ürünü Platformu haftalar içinde devreye alınır, doğrusal olarak ölçeklenir ve anında değişime uyum sağlar. Bulutta, şirket içi veya hibrit ortamlarda modern veri mimarilerini (veri ağı, veri yapısı ve veri merkezi) destekler. AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life ve Vodafone dahil olmak üzere en yoğun veriye sahip, ileriye dönük şirketler K2view Veri Ürünü Platformuna güveniyor.
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: k2view.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, K2View ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

IBM

IBM

ibm.com

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

Securiti

Securiti

securiti.ai

YData

YData

ydata.ai

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

iplicit

iplicit

iplicit.com

Quid

Quid

quid.com

Talend

Talend

talend.com

elastic.io

elastic.io

elastic.io

The New Stack

The New Stack

thenewstack.io

Movebot

Movebot

movebot.io

Domo

Domo

domo.com

Cypago

Cypago

cypago.com

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

Jet2

Jet2

jet2.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.