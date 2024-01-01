K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin güvenilir, bütünsel ve gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar. Bu tek platform, Müşteri 360, test verileri yönetimi, veri gizliliği, buluta geçiş, eski uygulama modernizasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunu harekete geçirerek iş sonuçlarını diğer alternatiflere göre yarıdan daha kısa sürede ve yarı maliyetle sunar. . K2view Veri Ürünü Platformu haftalar içinde devreye alınır, doğrusal olarak ölçeklenir ve anında değişime uyum sağlar. Bulutta, şirket içi veya hibrit ortamlarda modern veri mimarilerini (veri ağı, veri yapısı ve veri merkezi) destekler. AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life ve Vodafone dahil olmak üzere en yoğun veriye sahip, ileriye dönük şirketler K2view Veri Ürünü Platformuna güveniyor.

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