Securiti

Securiti

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: securiti.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Securiti çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda endüstri ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: securiti.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Securiti ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

IBM

IBM

ibm.com

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

K2View

K2View

k2view.com

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

YData

YData

ydata.ai

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Coveo

Coveo

coveo.com

Flexicloud

Flexicloud

flexi.com

Superwise

Superwise

superwise.ai

Axos Bank

Axos Bank

axosbank.com

Braze

Braze

braze.com

Didomi

Didomi

didomi.io

inwink

inwink

inwink.com

Forrester

Forrester

forrester.com

Adverity

Adverity

adverity.com

Communion

Communion

communion.so

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.