Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda endüstri ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".

Web Sitesi: securiti.ai

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