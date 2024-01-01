WebCatalog

Didomi

Didomi

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: didomi.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Didomi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Didomi helps organizations implement great Privacy User Experiences that respect choices and give people control over their data. Our Global Privacy UX Solutions are designed to solve today's data privacy challenges, and include: -Multi-regulations consent management -Privacy governance -User privacy journeys We also offer value-added capabilities such as flexible integrations and connectors, high-grade security standards, and premium support services. Thousands of companies work with Didomi to collect billions of consent and preference data points, monitor vendor and tracker activity, reduce compliance risk and engage their users with highly personalized, privacy-first experiences that build trust and loyalty. Find out more at www.didomi.io. Are you currently a Didomi client? Earn 200€ 🎁 Join our Referral Program to recommend a trusted Privacy UX to your network. More information at www.didomi.io/referral-program

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: didomi.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Didomi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle AU

mParticle AU

mparticle.com

mParticle US

mParticle US

mparticle.com

mParticle EU

mParticle EU

mparticle.com

Avo

Avo

avo.app

Study Island

Study Island

edmentum.com

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.