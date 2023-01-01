WebCatalog
Avo

Avo

avo.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ürün analitiğinde veri kalitesinin düzeltilmesi. Avo, ekiplerin analitiği planlamasına, uygulamasına ve doğrulamasına yardımcı olur, böylece körü körüne uçmazlar ve harika kullanıcı deneyimleri oluşturma konusunda başarısız olmazlar.

Web Sitesi: avo.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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