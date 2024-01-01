Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler. Sektörlerdeki yüzlerce müşteri, veri odaklı yazılım oluşturmak ve makine öğrenimi eğitim modellerinde ince ayar yapmak için Tonic.ai'ye güveniyor. Üretim verilerinin tüm değerini, organizasyonları genelinde hassas verileri kopyalamak zorunda kalmadan elde ediyorlar; mühendislikten iş operasyonlarına, hatta demolar için satış ekiplerine kadar işlevler genelinde kullanılmak üzere stratejik veri varlıklarının kilidini açıyorlar. Ekipler, yüksek kaliteli verilerle daha az hata yazar ve daha hızlı sevkiyat gerçekleştirirken aynı zamanda güçlü bir güvenlik duruşuna sahip olur

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