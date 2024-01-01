Tonic.ai

Tonic.ai

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tonic.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tonic.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler. Sektörlerdeki yüzlerce müşteri, veri odaklı yazılım oluşturmak ve makine öğrenimi eğitim modellerinde ince ayar yapmak için Tonic.ai'ye güveniyor. Üretim verilerinin tüm değerini, organizasyonları genelinde hassas verileri kopyalamak zorunda kalmadan elde ediyorlar; mühendislikten iş operasyonlarına, hatta demolar için satış ekiplerine kadar işlevler genelinde kullanılmak üzere stratejik veri varlıklarının kilidini açıyorlar. Ekipler, yüksek kaliteli verilerle daha az hata yazar ve daha hızlı sevkiyat gerçekleştirirken aynı zamanda güçlü bir güvenlik duruşuna sahip olur
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: tonic.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tonic.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

IBM

IBM

ibm.com

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

K2View

K2View

k2view.com

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

Securiti

Securiti

securiti.ai

YData

YData

ydata.ai

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Encord

Encord

encord.com

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Fable

Fable

sharefable.com

Vellum

Vellum

vellum.ai

censius

censius

censius.ai

Floik

Floik

floik.com

Dig

Dig

dig.security

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Demostack

Demostack

demostack.com

JookSMS

JookSMS

jooksms.com

ClearML

ClearML

clear.ml

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.