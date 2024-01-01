CVEDIA

CVEDIA

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Web Sitesi: cvedia.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CVEDIA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CVEDIA, otonom uygulamaların geliştirilmesini hızlandırır. Bilgisayarlı görmenin sınırlarını zorlayarak, simülasyon ve sensör modelleme, büyük veri yönetimi, sistem entegrasyonu ve sinir ağı eğitimi ile müşterilerimizin en zorlu sorunlarını çözmeye kararlıyız.
Kategoriler:
Business
Synthetic Data Software

Web Sitesi: cvedia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CVEDIA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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