SiMa.ai

SiMa.ai

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Web Sitesi: sima.ai

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SiMa.ai™, sektörün ilk yazılım merkezli amaca yönelik oluşturulmuş MLSoC™ platformunu sunan bir makine öğrenimi şirketidir. Tek tuş performansıyla, müşterilerin herhangi bir bilgisayar görüşü sorununu çözmelerine olanak tanıyarak, en düşük güçte 10 kat daha iyi performans elde etmelerini sağlayarak, gömülü uçta zahmetsiz ML dağıtımını ve ölçeklendirmesini sağlıyoruz. Başlangıçta bilgisayarlı görüntü uygulamalarına odaklanan SiMa.ai, müşterilerin platformlarına makine öğrenimi getirmesine yardımcı olmaya kararlı bir dizi üst düzey yatırımcı tarafından desteklenen teknoloji uzmanları ve iş dünyasından tecrübeli kişiler tarafından yönetiliyor.
Kategoriler:
Software Development
Machine Learning Software

Web Sitesi: sima.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, SiMa.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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