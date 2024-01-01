Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SiMa.ai™, sektörün ilk yazılım merkezli amaca yönelik oluşturulmuş MLSoC™ platformunu sunan bir makine öğrenimi şirketidir. Tek tuş performansıyla, müşterilerin herhangi bir bilgisayar görüşü sorununu çözmelerine olanak tanıyarak, en düşük güçte 10 kat daha iyi performans elde etmelerini sağlayarak, gömülü uçta zahmetsiz ML dağıtımını ve ölçeklendirmesini sağlıyoruz. Başlangıçta bilgisayarlı görüntü uygulamalarına odaklanan SiMa.ai, müşterilerin platformlarına makine öğrenimi getirmesine yardımcı olmaya kararlı bir dizi üst düzey yatırımcı tarafından desteklenen teknoloji uzmanları ve iş dünyasından tecrübeli kişiler tarafından yönetiliyor.

Web Sitesi: sima.ai

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