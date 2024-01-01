OctoAI

OctoAI

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Web Sitesi: octo.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OctoAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve geliştirme aşamasından üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmeleri için verimli yapay zeka altyapısına kolay erişim elde ediyor. Piyasadaki en hızlı temel modeller (Llama-2, Stable Diffusion ve SDXL dahil), entegre özelleştirme çözümleri ve birinci sınıf makine öğrenimi sistemleri ile geliştiriciler, yapay zeka altyapı uzmanı olmadan müşterilerini şaşırtan uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler. . Önde gelen risk sermayesi firmaları tarafından desteklenen şirketin genel merkezi Seattle, WA'dadır. OctoAI, model performansı ve taşınabilirlik için açık kaynaklı bir makine öğrenimi yığını olan Apache TVM'nin yaratıcıları tarafından kuruldu ve yönetiliyor.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: octo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, OctoAI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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promptoMANIA

promptomania.com

Stablecog

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