OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve geliştirme aşamasından üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmeleri için verimli yapay zeka altyapısına kolay erişim elde ediyor. Piyasadaki en hızlı temel modeller (Llama-2, Stable Diffusion ve SDXL dahil), entegre özelleştirme çözümleri ve birinci sınıf makine öğrenimi sistemleri ile geliştiriciler, yapay zeka altyapı uzmanı olmadan müşterilerini şaşırtan uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler. . Önde gelen risk sermayesi firmaları tarafından desteklenen şirketin genel merkezi Seattle, WA'dadır. OctoAI, model performansı ve taşınabilirlik için açık kaynaklı bir makine öğrenimi yığını olan Apache TVM'nin yaratıcıları tarafından kuruldu ve yönetiliyor.

Web Sitesi: octo.ai

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