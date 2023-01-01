WebCatalog
Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Standard Metrics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Standard Metrics, risk sermayesi şirketleri ve yeni kurulan şirketler için çift taraflı bir portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri çözümüdür.

Web Sitesi: standardmetrics.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Standard Metrics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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