Standard Metrics, risk sermayesi şirketleri ve yeni kurulan şirketler için çift taraflı bir portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri çözümüdür.

Web Sitesi: standardmetrics.io

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