TeQatlas, bir yandan yatırımcılar için anlaşma oluşturma, yürütme, izleme ve çıkışa kadar tüm yatırım sürecini tamamen entegre etmeyi ve kolaylaştırmayı, diğer yandan girişimciler için farklı aşamalarda tekrarlanan sermaye artırımını kolaylaştırmayı amaçlayan Artırılmış Yatırım İstihbarat Platformu'dur. TeQatlas, verimsiz fiyatlandırmayı ve aracı engelleri ortadan kaldırırken ve riskleri en aza indirirken, fon toplamaya, yatırım yapmaya ve kolaylıkla çıkış yapmaya yardımcı olur. TeQatlas, katılımcıların sosyal, entelektüel ve finansal sermayelerinin platforma dahil edilmesi yoluyla güçlendirilmiş yapay zeka destekli Yatırımcı-Yatırımcı ve Yatırımcı-Yatırımcı işbirliğini birbirine bağlamak ve kullanmak için tasarlandı. TeQatlas platformunun getirdiği en önemli değerlerden biri ağ etkisidir. Ulaşmaya olanak sağladığımız potansiyel ağ kapasitesi milyonlarca kullanıcıdır. Ve işte hedef kitleye veya ağa katılacak kullanıcılara ilişkin vizyonumuz. Yatırımcılar (sermaye arzı tarafı) - hem deneyimli özel hem de kurumsal yatırımcılar dahil olmak üzere öncelikli yatırım fırsatlarını bulmak ve hedeflemek isteyen kişiler: risk sermayesi şirketleri, Bireysel melekler ve önemli iş tecrübesine sahip yüksek net değere sahip bireyler, melek grupları, aile yatırım ofisleri, sendikalar, özel sermaye şirketleri vb. ve yerel olarak veya geçmişte uzmanlık sahibi oldukları alanlara yatırım yapma eğiliminde olan melekler ve varlıklı bireyler ve gruplar, dünya çapında hızlı büyüyen yeni kurulan şirketlerin finansmanının sularını test ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki girişimciler (sermaye talebi tarafı), kendilerine sunabilecekleri veya arkadaşları ve aileleriyle güçlerini birleştirebilecekleri ile bankaların, risk sermayedarlarının ve özel sermaye (PE) firmalarının başlangıç ​​için katkıda bulunmaya istekli oldukları şeyler arasında finansman (bağış toplama) boşluklarıyla karşı karşıyadır ancak işi ölçeklendirmek için yeterli gelir elde etmek için yeterli değil, özellikle de maliyet yoğun derin teknoloji işletmelerinin başlatılması ve ölçeklendirilmesi açısından. TeQatlas, girişimcilerin, arkadaşların ve ailelerin sağlayabileceği fonlar ile risk sermayedarları ve PE firmalarının "Ölüm Vadisi"ni aşmalarına yardımcı olmak için yatırım yapmaya istekli oldukları fon arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

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