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Ana Cadde için yatırım platformu. Mainvest, topluluğun doğrudan yerel küçük işletmelere yatırım yapmasına olanak tanırken, girişimcilere dostane şartlarda sermayeye erişim sağlayarak yerel küçük işletme ekosistemlerini desteklemektedir.

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