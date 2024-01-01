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Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. Hızlı ve verimli bir şekilde işletme sermayesi sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar ve kredi birlikleri kadar odaklanmaz. Sonuç olarak, çoğu zaman sahiplere hızlı bir şekilde, genellikle 24 saat içinde fon sağlıyoruz.

Web Sitesi: uplyftcapital.com

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