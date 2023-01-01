WebCatalog
Forwardly

Forwardly

forwardai.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Forwardly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: forwardai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Forwardly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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