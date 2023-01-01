İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü kolaylaştırıyoruz.

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