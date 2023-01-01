Khatapana, Nepalli hanelerin finansal işlemlerini yönetmelerine ve finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir fintech platformudur. Bireyler ve küçük işletmeler, hem içeriye hem de dışarıya para akışlarını ücretsiz olarak takip edebilirler. Khatapana mali işlerinizi basit, etkili ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Web Sitesi: khatapana.com

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