TimeKeeper

Küçük İşletmeler için Basit Zaman ve Devam Yazılımı. Zaman çizelgelerini, izinleri, işlere harcanan zamanı ve daha fazlasını yönetmek için kullanılan modern yazılımla zamandan ve paradan tasarruf edin.

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