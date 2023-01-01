OfficeTimer, %100 boş zaman takip yazılımı ve ücretsiz bir proje maliyet ve gelir takip yazılımıdır. OfficeTimer ile tüm projelerinizi, görevlerinizi, zaman çizelgelerinizi, maliyet ve harcamalarınızı, faturalandırılabilirliğinizi, katılımınızı, izinlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz. Android ve iOS uygulamaları bulunmaktadır.

Web Sitesi: officetimer.com

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