WebCatalog
OfficeTimer

OfficeTimer

officetimer.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OfficeTimer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OfficeTimer, %100 boş zaman takip yazılımı ve ücretsiz bir proje maliyet ve gelir takip yazılımıdır. OfficeTimer ile tüm projelerinizi, görevlerinizi, zaman çizelgelerinizi, maliyet ve harcamalarınızı, faturalandırılabilirliğinizi, katılımınızı, izinlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz. Android ve iOS uygulamaları bulunmaktadır.

Web Sitesi: officetimer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OfficeTimer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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