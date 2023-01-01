Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HiveDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Ekran görüntüsü ve etkinlik izleme özelliğine sahip uzaktan çalışan zaman izleme yazılımı. Zamanı otomatik olarak izleyin, zaman çizelgeleri oluşturun, etkinlik raporları alın, görevleri ve proje maliyetini izleyin.

Web Sitesi: hivedesk.com

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