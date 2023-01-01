WebCatalog

HiveDesk

HiveDesk

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: hivedesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HiveDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekran görüntüsü ve etkinlik izleme özelliğine sahip uzaktan çalışan zaman izleme yazılımı. Zamanı otomatik olarak izleyin, zaman çizelgeleri oluşturun, etkinlik raporları alın, görevleri ve proje maliyetini izleyin.

Web Sitesi: hivedesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HiveDesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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