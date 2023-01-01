Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Time Doctor, Staff.com'un sahipleri tarafından 2012 yılında başlatılan bir SaaS çalışan izleme aracıdır. Tuş vuruşlarını kaydetme, ekran görüntüsü ve internet kullanımını izleme özelliklerini içerir. CRM ve beyaz etiket özelliklerine sahip çok işlevli bir çalışan izleme uygulaması.

Web Sitesi: timedoctor.com

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