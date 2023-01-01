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Time Doctor

Time Doctor

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Web Sitesi: timedoctor.com

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Time Doctor, Staff.com'un sahipleri tarafından 2012 yılında başlatılan bir SaaS çalışan izleme aracıdır. Tuş vuruşlarını kaydetme, ekran görüntüsü ve internet kullanımını izleme özelliklerini içerir. CRM ve beyaz etiket özelliklerine sahip çok işlevli bir çalışan izleme uygulaması.

Web Sitesi: timedoctor.com

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