WebCatalog
Kellokortti

Kellokortti

kellokortti.fi

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kellokortti çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm sektörler için fonksiyonel çalışma süresi takibi Kellokortti, çalışma süresinin izlenmesi, TES yorumlanması ve tatil planlaması için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Hızlı uygulama, kolay kullanıcı arayüzü ve işlevsel destek hizmetiyle tanınır!

Web Sitesi: kellokortti.fi

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kellokortti ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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