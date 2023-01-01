Tüm sektörler için fonksiyonel çalışma süresi takibi Kellokortti, çalışma süresinin izlenmesi, TES yorumlanması ve tatil planlaması için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Hızlı uygulama, kolay kullanıcı arayüzü ve işlevsel destek hizmetiyle tanınır!

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