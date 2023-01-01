WebCatalog
Jirav

Jirav

app.jirav.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jirav çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jirav, yeni nesil iş planlama yazılımıdır. Hepsi bir arada Bütçeleme, Tahminleme, Raporlama ve Gösterge Tablosu oluşturma çözümümüz, 5 ila 500 çalışanı arasındaki işletmelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan, toplam maliyetle daha hızlı uygulama ve daha sezgisel bir arayüz sunar. Jirav, NetSuite, Intacct, QuickBooks ve Xero gibi sistemlere dakikalar içinde otomatik olarak bağlanmanıza yardımcı olan yerel entegrasyonlar aracılığıyla en hızlı değer elde etme süresini sunar, böylece hemen planlamaya başlayabilirsiniz.

Web Sitesi: jirav.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jirav ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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