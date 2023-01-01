Jirav, yeni nesil iş planlama yazılımıdır. Hepsi bir arada Bütçeleme, Tahminleme, Raporlama ve Gösterge Tablosu oluşturma çözümümüz, 5 ila 500 çalışanı arasındaki işletmelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan, toplam maliyetle daha hızlı uygulama ve daha sezgisel bir arayüz sunar. Jirav, NetSuite, Intacct, QuickBooks ve Xero gibi sistemlere dakikalar içinde otomatik olarak bağlanmanıza yardımcı olan yerel entegrasyonlar aracılığıyla en hızlı değer elde etme süresini sunar, böylece hemen planlamaya başlayabilirsiniz.

Web Sitesi: jirav.com

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