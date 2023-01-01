Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır. Apptio'nun hizmetleri, CIO'ların teknoloji departmanlarının depolama, uygulamalar, enerji kullanımı, siber güvenlik ve raporlama yükümlülüklerini yönetmelerine yönelik araçlar sunar. 2009 yılında şirket, Silikon Vadisi risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in ilk yatırımıydı. Şirketin çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 550 müşterisi bulunmaktadır. 11 Kasım 2018'de Apptio'nun özel sermaye şirketi Vista Equity Partners tarafından 1,9 milyar dolara satın alınacağı açıklandı.

Web Sitesi: apptio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apptio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.