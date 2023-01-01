WebCatalog
Apptio

Apptio

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: apptio.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apptio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır. Apptio'nun hizmetleri, CIO'ların teknoloji departmanlarının depolama, uygulamalar, enerji kullanımı, siber güvenlik ve raporlama yükümlülüklerini yönetmelerine yönelik araçlar sunar. 2009 yılında şirket, Silikon Vadisi risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in ilk yatırımıydı. Şirketin çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 550 müşterisi bulunmaktadır. 11 Kasım 2018'de Apptio'nun özel sermaye şirketi Vista Equity Partners tarafından 1,9 milyar dolara satın alınacağı açıklandı.

Web Sitesi: apptio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apptio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Datto

Datto

dattobackup.com

TechCrunch

TechCrunch

techcrunch.com

HP

HP

hp.com

Expensify

Expensify

expensify.com

Visma Online

Visma Online

visma.com

inDinero

inDinero

indinero.com

Wildix

Wildix

wildix.com

Square

Square

squareup.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

OneLogin

OneLogin

onelogin.com

Blinkbid

Blinkbid

blinkbid.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası