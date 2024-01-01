Objectives and Key Results (OKR) Software - En Popüler Uygulamalar
Objectives and Key Results (OKR) software are specialized tools designed to set, communicate, track, and measure goals and outcomes within businesses. With OKR software, management can efficiently establish and oversee goals for both teams and individuals. These tools provide an effective alternative to informal methods like instant messaging or comments within other tools for goal check-ins, where tracking progress can be challenging and data can easily be lost. OKR software offers a dedicated and centralized platform for team members to document their goal progress, identify roadblocks, and report completions, enabling management to gauge overall productivity across the organization. Some performance management systems incorporate OKR features alongside 360-degree feedback and review mechanisms typically found in these products. Additionally, OKR software shares some similarities with task management software, though it is more focused on ensuring that daily tasks align with broader team and company objectives.
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Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Lattice
lattice.com
Lattice, insan liderlerine etkileşimli, yüksek performanslı ekipler oluşturma, kazanan kültürlere ilham verme ve stratejik, veri odaklı iş kararları alma gücü veren insan yönetimi platformudur.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
15Five
15five.com
15Five yazılımı, sürekli sorular sorarak ve doğru konuşmaları başlatarak çalışanların performansını ve katılımını artırır.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Profit.co
profit.co
Stratejinizi uygulamanıza yardımcı olan OKR Yazılımı. Hedeflere Odaklanın. İlerlemenizi ölçün. Sonuçlara Ulaşın.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
WorkBoard
myworkboard.com
Sonuçlara göre uyum sağlayın, amaca yönelik çalışmaları koordine edin ve dağıtılmış kuruluşlar genelinde hesap verebilirliği etkinleştirin.
Officevibe
officevibe.com
Takımınızdaki en iyiyi ortaya çıkarın. Ekip üyelerinizle etkileşime geçmek ve güven geliştirmek için tek bir platform. Ekibinizin en iyi işi çıkarabilmesi için zorluklarla mücadele edin ve güçlü yönler oluşturun.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan, her PMO'nun ihtiyaçlarına uygun bir Microsoft Office 365 stratejik portföyü, finans ve kaynak yönetimi çözümü sunar.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software, strateji uygulamasını geliştirmek ve büyüme yaratmak için performans, hedefler veya OKR'ler, geri bildirim, 1:1'ler, tanıma, öğrenme ve nabız anketlerini içeren entegre, kapsamlı, sürekli bir performans yönetimi platformudur.
Weekdone
weekdone.com
Etkili OKR tabanlı hedef belirleme, haftalık kontroller ve çalışan performans takibi yoluyla kuruluşunuzu uyumlu hale getirin. En fazla 3 kullanıcıdan oluşan bir ekibi ücretsiz olarak yönetin.
Perdoo
perdoo.com
70'ten fazla ülkede iddialı kuruluşlar tarafından kullanılan OKR platformu. Sonsuza kadar özgür. Sınırsız hedefler. En iyi destek ve kaynaklar.
Apptio
apptio.com
Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır....
Swit
swit.io
Swit, ekip CHAT ve GÖREV yönetimini tek bir uygun yerde kusursuz bir şekilde birleştiren, şirket çapında bir ekip işbirliği platformudur.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Betterworks
betterworks.com
Kuruluşunuzu birleştirin ve çalışanlarınızın uyum, bağlılık ve şeffaflık yoluyla performans göstermelerini sağlayın
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.
Ally.io
ally.io
Ally.io, sınıfının en iyisi OKR yazılımını sağlar. Şirketinizin hedefleri nasıl ölçebileceğini ve performansı nasıl izleyebileceğini öğrenin.
Tability
tability.app
Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.
ConectoHub
conectohub.com
OKR Entegre Çevik İş Yönetimi - Çalışmanızı yönetin ve iş sonuçlarını şirket hedefleriyle birleştirin - Proje Yönetimi - Görev Yönetimi - Ekip Yönetimi
Quantive
quantive.com
Stratejiyi sonuçlara dönüştürmek için en iyi platform. Stratejik bağlamı, öncelikleri ve ilerlemeyi günlük hayata dahil edin ve iş potansiyelinizden daha fazlasını gerçekleştirin.
Frankli
frankli.io
Yüksek performanslı organizasyonlar için Performans Yönetim Sistemi ve Katılım Platformu. İnsanları şirkete, stratejiye ve birbirlerine bağlayın. Kolayca Entegre Edilir.
dobee
dobee.it
Motivating mobilisation for strategies, goals and OKR! Let’s dobee.it! is a digital tool creating engagement, transparency, focus and speed when strategies must be turned into action. Achieve the execution power you deserve!
Kendis
kendis.io
Kendis, Çevik Sürüm Trenlerini, Sürümlerini ve Portföyünü Planlamak ve Yönetmek için kullanılan bir Dijital Program Panosudur. Kuruluşlara Program veya Çözüm Artışı sırasında mükemmel ve anında görselleştirme sağlamak. Kendis, JIRA ile entegre olur ve gerçek zamanlı 2 yönlü senkronizasyon sunar. Ken...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt, önde gelen kuruluşların en önemli planlarını ve girişimlerini bağlamak, yönetmek ve yürütmek için kullandıkları çözümdür.
Team Coaches
teamcoach.es
Takım Koçları, modern hızlandırıcı ve kuluçka programlarının ölçeklendirilmesi için gerekli araçları sunan, dünyanın en gelişmiş hızlandırıcı yönetim platformudur.
ITIKsoft
itiksoft.com
Gerçekten iyileştirmeler sağlayan yönetim yazılımı. Yönetim paketimiz, daha iyi uyum, koordinasyon ve iletişim için bir araç olarak direktörlerin ve yöneticilerin ekiplerini yönetme yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan size en iyi performans yönetimini tek bir yerde sunar. Fikirleri paylaşın, hedefler oluşturun ve gerçek zamanlı geri bildirim alın.
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Devokr
devokr.net
Devokr is a new generation OKR software that provides simple and user-friendly screens to manage OKRs and align teams each other. Organizations can easily design their strategies and connect them to objectives for expanding these strategies to all members of the organization. Devokr is a highly cust...
ACELERA
acelera.io
ACELERA is an all-in-one agile strategy and execution platform that allows the organization's objectives to be aligned with all collaborators using the OKRs methodology as our core.
Workteam
workte.am
Workteam Goal Management is designed to help employees plan and align their goals with corporate objectives.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker is a Performance Intelligence Platform that helps leaders build a better business. Real-time performance intelligence for a business means everyone knows where they stand, leaders can lead, team members receive effective coaching, and the business is better. Waymaker is a cloud-based soluti...
Maus
maus.com
Strategic Planning and execution that multiplies business value. Maus is an all-in-one platform for strategic, financial, and exit planning that turns big ideas into action. In one easy-to-use platform, you can plan, implement, measure and grow your business. It’s not enough to simply create a plan....
Alignment.io
alignment.io
The better way to align your teams. Create, align, and execute your vision with Alignment's AI-assisted strategy platform Align your team around what matters most: Rhythm automation Consistent timing & automation that keeps the framework moving at the perfect pace System of record Fast and simple wa...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy is the only OKR and strategy software that includes a dedicated expert strategist with years of real-world experience to build, implement, and manage your plan. Most CEOs struggle with shifting demands that make keeping their long-term vision connected to weekly priorities chaotic. So we ...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM provides a progressive, best-in-class, OKR solution, with a set of Core Competencies in HR, which enables users to compete in the marketplace. DoerHRM combines continuous performance management, goal-setting, employee engagement, and task management into one unified solution that can be used...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap offers the most flexible software for outcomes-driven enterprise agility. Its unmatched functionality consolidates three tool categories into one: Project Portfolio Management, Goals Management through Objectives and Key Results (OKRs), and Work Management. Such optimization enables affo...
Possibleworks
possibleworks.com
PossibleWorks is an OKR based Goals Management system for SMBs. Focused on enabling individual & team alignment to organizational priorities for driving the right outcomes. We empower leaders to build high-performance teams with real-time visibility into what is getting done on outcomes that matter....
Asanify
asanify.com
Asanify is a 1-stop solution to meet the end-to-end HR Management requirements for your organization. It provides a hassle-free and fully automated Payroll solution too, that is perfectly suited for startups and fast-growing businesses. You can get started for free with our hire-to-retire system. Th...
WorkDove
workdove.com
WorkDove’s engagement, performance & talent management platform powers the employee experience. Our customers create engaged, high-performing teams and make talent a competitive advantage to drive business results. The WorkDove platform empowers customers to align the organization (around Core Value...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat helps teams deliver products that accelerate business outcomes. Its award-winning responsive product portfolio platform allows teams to strategize, prioritize, plan, deliver, measure, and improve their products. Over 4,000 teams across 60 countries have achieved 4x faster delivery, 81% hi...
Twiser
twiser.com
Twiser is a versatile suite of talent management tools designed for businesses of all sizes and industries.The platform encompasses a comprehensive range of products, including: • Objective setting with OKRs • AI-based OKR assistant • Competency management • Performance monitoring and management • S...
Mirro
mirro.io
Mirro.io enables high-growth SMEs to build transparent and thriving workplace cultures that foster employee wellbeing and improve talent retention. Our performance management platform helps organizations overcome hybrid workplace disengagement by encouraging a sense of purpose and stimulating social...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp is the All-in-One operating system to develop agile, engaged, and high-performing teams – wherever they work. With agile tools like OKRs and Check-ins, Mooncamp strives to help organizations of all shapes and sizes create happy workplaces and embrace the New World of Work. Learn more at: mo...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh, özellikle uzak ekiplerde çalışanların hedeflere ulaşmasını ve zamanında geri bildirim almasını kolaylaştıran bir performans yönetimi platformudur. Facebook'a benziyor ve sıkıcı İK formlarını doldurmak yerine çalışanlar birbirlerinin ilerlemesini beğeniyor ve yorum yapıyor.
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark, ekipleri projeleri, insanları ve süreçleri yönetmeye yönelik bileşenlerle donatan dinamik, yapay zeka destekli bir çalışma merkezidir. MetaSpark'ın çok yönlü kontrol panelleri, özelleştirilebilir şablonları ve bir dizi yapay zeka aracının yardımıyla benzersiz iş akışlarını şekillendirin. ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...