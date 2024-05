First Citizens Bank'ın bir bölümü olan Silicon Valley Bank (SVB), dünyanın en yenilikçi şirketlerinin ve yatırımcılarının bankasıdır. SVB, teknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri, özel sermaye, risk sermayesi ve birinci sınıf şarap endüstrilerindeki bireylere ve şirketlere ticari ve özel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. SVB, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki inovasyon merkezlerinde faaliyet göstererek dinamik müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarına derin sektör uzmanlığı, öngörüleri ve bağlantılarıyla hizmet vermektedir. SVB'nin ana şirketi First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA), 200 milyar dolardan fazla varlığa sahip ABD'nin en büyük 20 finans kuruluşu arasında yer almaktadır. First Citizens Bank, Üye FDIC.

Web Sitesi: svb.com

