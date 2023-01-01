Onpipeline.com, satış sürecinizi yönetmek ve müşteri verilerinizi düzenlemek için kullanılan bir Satış CRM Yazılımıdır. Sıfır öğrenme eğrisi, ucuz ve ölçeklenebilir. Onpipeline, doğru anlaşmalara odaklanmanıza gerçekten yardımcı olan basit bir arayüz sunar. Hiçbir fırsatı kaçırmamak ve daha kısa sürede daha fazla satış sağlamak için tasarlanmış araçlar. Google veya Microsoft takvimleri, mailchimp, Quickbooks ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonları içerir. Ayrıca güçlü bir API, web kancaları ve harici uygulamalarınızı entegre etmek için widget'lar oluşturma yeteneği içerir.

Web Sitesi: onpipeline.com

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