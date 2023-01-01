PlanGuru iş planlama yazılımı, işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış, tercih edilen bütçeleme ve tahmin aracını sunar

Web Sitesi: planguru.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PlanGuru ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.