Reach Reporting

Erişim Raporlamasına geçin. Finansal ve finansal olmayan verileriniz için otomasyon. Güçlü kontrol panelleri ve geliştirilmiş görsellerle raporlamayı, tahmin etmeyi ve bütçelemeyi kolaylaştırır. Dakikalar içinde veriye dayalı daha iyi kararlar almak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirin. 3 Yönlü Tahmin özelliğimizle iş gidişatınıza ilişkin değerli bilgiler edinin. Kâr/Zarar, Bilanço ve Nakit Akışı Tablonuzu birbirine bağlayarak, otomatik nakit akışı tahminiyle finansallarınızın kapsamlı bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Finans yöneticileri, muhasebeciler ve danışmanlar, zamanlarının %48'inin finansal raporlar ve gösterge tabloları hazırlamakla harcandığını tahmin ediyor. Raporlar ve kontrol panelleri her ay veri akışına göre dinamik olarak güncellenir. Verileri yalnızca birkaç tıklamayla görselleştirin.

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