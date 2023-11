Geri kalanına odaklanabilmeniz için faturalarınızın ödendiğinden emin olun. Harcamalarınızı takip ederek düzeninizi koruyun ve nakit akışınızı ve hesap bakiyenizi tahmin ederek ileriyi planlayın. Borcunu öde. Bunu yapmanın ne kadar süreceğini görmek ve bir sorun ortaya çıkmadan aylar önce olası tehlike işaretlerini yakalamak için Denge Raporumuzu kullanın. Çoğu bütçeleme uygulaması geçmiş harcamalarınıza odaklanırken Kualto ile her hafta başlangıç ​​ve bitiş bakiyenizi tahmin ederek geleceğinize odaklanabilirsiniz. Düşündüğünüzden daha fazlasını karşılayabilirsiniz. Tahmin yaklaşımımızla ne kadar harcayabileceğinizi ve ne zaman harcayabileceğinizi görebilirsiniz! Kararlarınızı vermeden önce sonuçlarını görün. Doğru seçimleri yapabilmek için 'ya olursa' senaryolarıyla oynayın. Her zaman ne olacağını bilin. Vadesi gelmiş olanı ve ödenmiş olanı takip etmek için işlem durumlarını kullanın. Zamanında ödeyin. Faturaların vadesinin ne zaman geldiğini öğrenmek, gecikme ücretlerinden kaçınmak ve sorumlu bir şekilde ödeme yapmak için hatırlatıcılar alın. Kualto, yalnızca ayın sonunda değil, istediğiniz zaman ne kadar paraya sahip olacağınızı söyleyen kristal bir küre gibidir. Kualto hesabınıza uygulama aracılığıyla veya bir tarayıcıyla erişilebilir. Hiçbir şeyi senkronize etmenize veya yedeklemenize gerek yok. Verilerinize her yerden erişin.

Web Sitesi: kualto.com

