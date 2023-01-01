WebCatalog
Kualto

Kualto

kualto.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kualto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geri kalanına odaklanabilmeniz için faturalarınızın ödendiğinden emin olun. Harcamalarınızı takip ederek düzeninizi koruyun ve nakit akışınızı ve hesap bakiyenizi tahmin ederek ileriyi planlayın. Borcunu öde. Bunu yapmanın ne kadar süreceğini görmek ve bir sorun ortaya çıkmadan aylar önce olası tehlike işaretlerini yakalamak için Denge Raporumuzu kullanın. Çoğu bütçeleme uygulaması geçmiş harcamalarınıza odaklanırken Kualto ile her hafta başlangıç ​​ve bitiş bakiyenizi tahmin ederek geleceğinize odaklanabilirsiniz. Düşündüğünüzden daha fazlasını karşılayabilirsiniz. Tahmin yaklaşımımızla ne kadar harcayabileceğinizi ve ne zaman harcayabileceğinizi görebilirsiniz! Kararlarınızı vermeden önce sonuçlarını görün. Doğru seçimleri yapabilmek için 'ya olursa' senaryolarıyla oynayın. Her zaman ne olacağını bilin. Vadesi gelmiş olanı ve ödenmiş olanı takip etmek için işlem durumlarını kullanın. Zamanında ödeyin. Faturaların vadesinin ne zaman geldiğini öğrenmek, gecikme ücretlerinden kaçınmak ve sorumlu bir şekilde ödeme yapmak için hatırlatıcılar alın. Kualto, yalnızca ayın sonunda değil, istediğiniz zaman ne kadar paraya sahip olacağınızı söyleyen kristal bir küre gibidir. Kualto hesabınıza uygulama aracılığıyla veya bir tarayıcıyla erişilebilir. Hiçbir şeyi senkronize etmenize veya yedeklemenize gerek yok. Verilerinize her yerden erişin.

Web Sitesi: kualto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kualto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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