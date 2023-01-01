Monarch, parayı yönetmenin ve harcamaları takip etmenin modern ve canlandırıcı bir yoludur. Finans takipçimiz, en yüksek düzeyde finansal kontrole ve netliğe kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir araçtır. Sizin için en önemli şeylere odaklanacak şekilde değiştirilmiş özel bir kontrol paneliyle parayı yönetin ve harcamaları takip edin. Giderleri, geliri ve genel tasarrufları basit ve kolay bir şekilde takip edin. Hesap senkronizasyonu ile tüm varlıklar ve borçlar tek bir birleşik listede bulunabilir. Kaç tane finansal kurumda hesabınız olursa olsun, Monarch toplam net değerinizi tek bir basitleştirilmiş görünümde takip eder. Para tasarrufunun karmaşık olması gerekmez. Araştırmalar, kısa vadeli davranışlarımızın uzun vadeli hedeflerimizi nasıl etkilediğini görebildiğimiz zaman daha iyi kararlar alma olasılığımızın daha yüksek olduğunu gösterdi. Kişisel finans hedeflerinizi takip edin ve aylık gelirinizin, harcamalarınızın ve tasarruf davranışlarınızın zaman içinde finansal geleceğinizi etkileyecek şekilde nasıl birleştiğini görün. Kolay ve basit, hepsi bir arada finansal araçla finansal yaşamınızı iyileştirin.

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