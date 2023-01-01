ET Money (eski ETMONEY), Doğrudan Yatırım Fonlarına Yatırım Fonu Yatırımı ve diğer tüm Kişisel Finans Yönetimi ihtiyaçlarınız için tek bir yerde Hindistan'ın en iyi ve en yüksek puan alan Uygulamasıdır. ET Money ile Sıfır Komisyonlu Doğrudan Yatırım Fonlarına yatırım yapabilir, yatırım fonu yatırımlarınızı takip edebilir ve yönetebilir, Sabit Mevduatlardan garantili faiz oranı elde edebilir, NPS'ye yatırım yaparak Emeklilik için garantili emekli maaşı alabilirsiniz. Vadeli Hayat Sigortası & Sağlık veya Sağlık Sigortası poliçesi ile ailenizi de güvence altına alabilirsiniz.

Web Sitesi: etmoney.com

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